Directori d'Empreses
Intapp
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Intapp Salaris

El rang de salaris de Intapp varia de $72,507 en compensació total anual per a Comptable a l'extrem inferior a $233,825 per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Intapp. Última actualització: 8/10/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Dissenyador de Producte
Median $108K
Gestor de Producte
Median $144K
Comptable
$72.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Tecnòleg de la Informació (TI)
$234K
Màrqueting
$102K
Gerent de Disseny de Producte
$95.5K
Gerent de Projecte
$164K
Vendes
$120K
Enginyer de Programari
$119K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$129K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Intapp, Concessions d'accions/equitat estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

Tens una pregunta? Pregunta a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells de carrera i més.

Visita ara!

PMF

The highest paying role reported at Intapp is Tecnòleg de la Informació (TI) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intapp is $119,799.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Intapp

Empreses relacionades

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos