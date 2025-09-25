Directori d'empreses
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in Canada a Intact Financial Corporation oscil·la entre CA$217K i CA$302K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Intact Financial Corporation. Última actualització: 9/25/2025

Compensació Total Mitjana

CA$232K - CA$274K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
CA$217KCA$232KCA$274KCA$302K
Rang Habitual
Rang Possible

CA$225K

Quins són els nivells professionals a Intact Financial Corporation?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Intact Financial Corporation in Canada és una compensació total anual de CA$302,009. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Intact Financial Corporation per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in Canada és CA$216,827.

