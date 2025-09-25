Directori d'empreses
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Recursos Humans Salaris

La compensació total mitjana de Recursos Humans in Canada a Intact Financial Corporation oscil·la entre CA$53.4K i CA$74.3K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Intact Financial Corporation. Última actualització: 9/25/2025

Compensació Total Mitjana

CA$57.2K - CA$67.3K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
CA$53.4KCA$57.2KCA$67.3KCA$74.3K
Rang Habitual
Rang Possible

CA$225K

Quins són els nivells professionals a Intact Financial Corporation?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Recursos Humans a Intact Financial Corporation in Canada és una compensació total anual de CA$74,337. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Intact Financial Corporation per al rol de Recursos Humans in Canada és CA$53,370.

Altres recursos