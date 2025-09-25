Directori d'empreses
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Gestor de Ciència de Dades Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Ciència de Dades in Canada a Intact Financial Corporation totalitza CA$178K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Intact Financial Corporation.

Paquet Mitjà
company icon
Intact Financial Corporation
Data Science Manager
Montreal, QC, Canada
Total per any
CA$178K
Nivell
-
Base
CA$155K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$22.7K
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
16 Anys
Quins són els nivells professionals a Intact Financial Corporation?

CA$225K

Últimes Enviaments de Salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Ciència de Dades a Intact Financial Corporation in Canada és una compensació total anual de CA$202,131. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Intact Financial Corporation per al rol de Gestor de Ciència de Dades in Canada és CA$175,088.

