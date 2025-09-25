Directori d'empreses
Intact Financial Corporation
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Intact Financial Corporation Analista de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Dades in Canada a Intact Financial Corporation oscil·la entre CA$54.4K i CA$75.7K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Intact Financial Corporation. Última actualització: 9/25/2025

Compensació Total Mitjana

CA$58.3K - CA$68.6K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
CA$54.4KCA$58.3KCA$68.6KCA$75.7K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Intact Financial Corporation?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Dades a Intact Financial Corporation in Canada és una compensació total anual de CA$75,743. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Intact Financial Corporation per al rol de Analista de Dades in Canada és CA$54,380.

