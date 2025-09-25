Directori d'empreses
Intact Financial Corporation
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Ajustador de Sinistres

  • Tots els Salaris de Ajustador de Sinistres

Intact Financial Corporation Ajustador de Sinistres Salaris

La compensació total mitjana de Ajustador de Sinistres in Ireland a Intact Financial Corporation oscil·la entre €22.3K i €31.1K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Intact Financial Corporation. Última actualització: 9/25/2025

Compensació Total Mitjana

€23.9K - €28.2K
Ireland
Rang Habitual
Rang Possible
€22.3K€23.9K€28.2K€31.1K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Ajustador de Sinistres contribucions a Intact Financial Corporation per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

€142K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Intact Financial Corporation?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Ajustador de Sinistres verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Ajustador de Sinistres a Intact Financial Corporation in Ireland és una compensació total anual de €31,083. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Intact Financial Corporation per al rol de Ajustador de Sinistres in Ireland és €22,316.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Intact Financial Corporation

Empreses relacionades

  • Apple
  • Stripe
  • Lyft
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos