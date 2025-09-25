Directori d'empreses
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Operacions de Negoci Salaris

La compensació total mitjana de Operacions de Negoci a Intact Financial Corporation oscil·la entre CA$90.1K i CA$131K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Intact Financial Corporation. Última actualització: 9/25/2025

Compensació Total Mitjana

CA$103K - CA$118K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
CA$90.1KCA$103KCA$118KCA$131K
Rang Habitual
Rang Possible

CA$225K

Quins són els nivells professionals a Intact Financial Corporation?

PMF

The highest paying salary package reported for a Operacions de Negoci at Intact Financial Corporation sits at a yearly total compensation of CA$131,186. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intact Financial Corporation for the Operacions de Negoci role is CA$90,052.

