Insulet Salaris

El rang de salaris de Insulet varia de $37,192 en compensació total anual per a Servei al Client a l'extrem inferior a $201,000 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Insulet. Última actualització: 8/10/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $143K
Enginyer Mecànic
Median $81K
Enginyer Biomèdic
$101K

Servei al Client
$37.2K
Màrqueting
$185K
Gestor de Producte
$158K
Gerent de Projecte
$60.2K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$201K
Investigador UX
$110K
PMF

El rol més ben pagat informat a Insulet és Gerent d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $201,000. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Insulet és de $110,445.

Altres recursos