La compensació total mitjana de Compensacions Totals in Canada a Instacart oscil·la entre CA$231K i CA$329K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Instacart. Última actualització: 9/25/2025

Compensació Total Mitjana

CA$262K - CA$298K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
CA$231KCA$262KCA$298KCA$329K
Rang Habitual
Rang Possible

CA$226K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Instacart, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

50%

ANY 1

50%

ANY 2

Tipus d'Accions
RSU

A Instacart, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 2 anys:

  • 50% s'adquireix en el 1st-ANY (50.00% anual)

  • 50% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Compensacions Totals a Instacart in Canada és una compensació total anual de CA$328,842. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Instacart per al rol de Compensacions Totals in Canada és CA$231,304.

