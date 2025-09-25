Directori d'empreses
Instacart
La compensació de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Instacart oscil·la entre $388K per year per a Software Engineering Manager i $618K per year per a Director. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $394K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Instacart. Última actualització: 9/25/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineering Manager
$388K
$244K
$144K
$0
Senior Software Engineering Manager
$652K
$302K
$350K
$0
Director
$618K
$328K
$290K
$0
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Veure 1 Més Nivells
Afegir CompComparar Nivells

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Instacart, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

50%

ANY 1

50%

ANY 2

Tipus d'Accions
RSU

A Instacart, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 2 anys:

  • 50% s'adquireix en el 1st-ANY (50.00% anual)

  • 50% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Instacart in United States és una compensació total anual de $710,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Instacart per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $410,000.

Altres recursos