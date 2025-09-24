La compensació de Màrqueting in United States a Instacart oscil·la entre $203K per year per a L6 i $351K per year per a L7. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $230K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Instacart. Última actualització: 9/24/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$203K
$178K
$25K
$0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Instacart, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
50%
ANY 1
50%
ANY 2
A Instacart, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 2 anys:
50% s'adquireix en el 1st-ANY (50.00% anual)
50% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% trimestral)