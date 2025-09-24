Directori d'empreses
Instacart
Instacart Analista Financer Salaris

La compensació de Analista Financer in United States a Instacart totalitza $210K per year per a L5. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Instacart. Última actualització: 9/24/2025

Compensació Total Mitjana

$179K - $209K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$166K$179K$209K$232K
Rang Habitual
Rang Possible
Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L3
Financial Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Financial Analyst 1
$210K
$165K
$45K
$0
L6
Senior Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Instacart, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

50%

ANY 1

50%

ANY 2

Tipus d'Accions
RSU

A Instacart, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 2 anys:

  • 50% s'adquireix en el 1st-ANY (50.00% anual)

  • 50% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% trimestral)



