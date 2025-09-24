La compensació de Desenvolupament de Negoci in United States a Instacart totalitza $196K per year per a L7. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Instacart. Última actualització: 9/24/2025
A Instacart, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
50%
ANY 1
50%
ANY 2
Tipus d'Accions
RSU
A Instacart, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 2 anys:
50% s'adquireix en el 1st-ANY (50.00% anual)
50% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% trimestral)
PMF
Quin és el salari més alt de Desenvolupament de Negoci a Instacart in United States?
El paquet salarial més alt reportat per a un Desenvolupament de Negoci a Instacart in United States és una compensació total anual de $285,600. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
Quant cobren els empleats de Desenvolupament de Negoci a Instacart in United States?
La compensació total anual mitjana reportada a Instacart per al rol de Desenvolupament de Negoci in United States és $196,800.