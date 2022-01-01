Directori d'empreses
Innovaccer
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Innovaccer Salaris

El salari de Innovaccer oscil·la entre $9,325 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $260,100 per a un Gestor de Disseny de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Innovaccer. Darrera actualització: 9/6/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Enginyer de Software Backend

Científic de Dades
Median $17.5K
Gestor de Producte
Median $55.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $67.7K
Analista de Dades
Median $9.3K
Dissenyador de Producte
Median $21.6K
Gestor de Ciència de Dades
$70.8K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$77.7K
Consultor de Gestió
$16.5K
Operacions de Màrqueting
$11.8K
Gestor de Disseny de Producte
$260K
Vendes
$11.8K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

Najbolje plačana pozicija pri Innovaccer je Gestor de Disseny de Producte at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $260,100. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Innovaccer je $21,561.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Innovaccer

Empreses relacionades

  • LeverX
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos