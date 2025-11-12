La compensació de Enginyer de Programari Full-Stack in India a InMobi totalitza ₹7.52M per year per a SDE IV. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹6.81M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de InMobi. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
SDE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A InMobi, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (1.19% per període)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)