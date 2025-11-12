La compensació de Enginyer de Programari Backend in India a InMobi oscil·la entre ₹2.45M per year per a SDE I i ₹5.6M per year per a SDE III. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹3.01M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de InMobi. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
SDE I
₹2.41M
₹2.18M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.4M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A InMobi, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (1.19% per període)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)