InMobi
InMobi Enginyer de Programari Backend Salaris

La compensació de Enginyer de Programari Backend in India a InMobi oscil·la entre ₹2.45M per year per a SDE I i ₹5.6M per year per a SDE III. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹3.01M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de InMobi. Última actualització: 11/12/2025

SDE I
(Nivell d'Entrada)
₹2.41M
₹2.18M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.4M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A InMobi, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (1.19% per període)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari Backend a InMobi in India és una compensació total anual de ₹10,395,331. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a InMobi per al rol de Enginyer de Programari Backend in India és ₹3,012,325.

