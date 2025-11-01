La compensació de Enginyer de Programari in India a Ingram Micro oscil·la entre ₹925K per year per a Software Engineer II i ₹1.65M per year per a Senior Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹1.11M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ingram Micro. Última actualització: 11/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***