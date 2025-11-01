Directori d'empreses
Ingram Micro
  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

Ingram Micro Gestor de Producte Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Producte in United States a Ingram Micro totalitza $180K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ingram Micro. Última actualització: 11/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Ingram Micro
Senior Product Manager
Los Angeles - Orange County
Total per any
$180K
Nivell
hidden
Base
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Anys a l'empresa
0-1 Anys
Anys d'exp
11+ Anys
Quins són els nivells professionals a Ingram Micro?
+$58K
+$58K
+$89K
+$89K
+$20K
+$20K
+$35K
+$35K
+$22K
+$22K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Ingram Micro in United States és una compensació total anual de $285,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ingram Micro per al rol de Gestor de Producte in United States és $180,000.

Altres recursos