Ingram Micro Salaris

El rang de salaris de Ingram Micro varia de $10,091 en compensació total anual per a Enginyer de Programari a l'extrem inferior a $264,924 per a Arquitecte de Solucions a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Ingram Micro. Última actualització: 8/12/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $10.1K
Dissenyador de Producte
Median $168K

Dissenyador d'UX

Científic de Dades
Median $83.9K

Analista de Negocis
$186K
Analista Financer
$127K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$146K
Màrqueting
$101K
Gestor de Producte
$83.6K
Gerent de Projecte
$119K
Vendes
$72.5K
Enginyer Comercial
$20.7K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$81K
Arquitecte de Solucions
$265K
Gerent de Programa Tècnic
$176K
Investigador UX
$77.4K
Capitalista de Risc
$66.7K
PMF

El rol més ben pagat informat a Ingram Micro és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $264,924. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Ingram Micro és de $92,702.

Altres recursos