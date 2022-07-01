Infront X Salaris

El rang de salaris de Infront X varia de $43,512 en compensació total anual per a Gerent de Projecte a l'extrem inferior a $181,090 per a Gestor de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Infront X . Última actualització: 8/12/2025