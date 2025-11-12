Directori d'empreses
Infosys
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Arquitecte de Solucions

  • Arquitecte de Dades

  • Canada

Infosys Arquitecte de Dades Salaris a Canada

La compensació de Arquitecte de Dades in Canada a Infosys totalitza CA$122K per year per a JL5. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Infosys. Última actualització: 11/12/2025

Mitjana Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
JL3B
Associate Solution Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL3A
Senior Associate Solution Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
Solution Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL5
Senior Solution Architect
CA$122K
CA$122K
CA$0
CA$0
Veure 1 Més Nivells
Afegir CompComparar Nivells
Block logo
+CA$81.2K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Infosys, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Arquitecte de Solucions verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Dades a Infosys in Canada és una compensació total anual de CA$150,019. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Infosys per al rol de Arquitecte de Dades in Canada és CA$121,400.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Infosys

Empreses relacionades

  • Mindtree
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Tata Consultancy Services
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos