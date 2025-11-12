La compensació de Enginyer de Programari Full-Stack in Greater Bengaluru a Infosys oscil·la entre ₹746K per year per a JL3B i ₹2.08M per year per a JL6B. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹1.01M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Infosys. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
JL3B
₹746K
₹742K
₹2.6K
₹1.1K
JL3A
₹572K
₹557K
₹0
₹15.5K
JL4
₹1.12M
₹1.06M
₹3K
₹54.9K
JL5
₹1.58M
₹1.53M
₹0
₹48K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Infosys, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)