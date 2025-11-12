La compensació de Enginyer de Programari Backend in Greater Hyderabad Area a Infosys oscil·la entre ₹585K per year per a JL3B i ₹1.12M per year per a JL5. El paquet de compensació year mitjà in Greater Hyderabad Area totalitza ₹1.05M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Infosys. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
JL3B
₹585K
₹585K
₹0
₹0
JL3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
₹826K
₹808K
₹6.9K
₹10.5K
JL5
₹1.12M
₹1.05M
₹0
₹62.1K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Infosys, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)