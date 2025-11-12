La compensació de Enginyer de Programari Backend in Greater Bengaluru a Infosys oscil·la entre ₹622K per year per a JL3B i ₹1.73M per year per a JL5. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹969K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Infosys. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
JL3B
₹622K
₹622K
₹0
₹0
JL3A
₹659K
₹645K
₹0
₹14.8K
JL4
₹1.04M
₹1.01M
₹0
₹31.1K
JL5
₹1.73M
₹1.67M
₹29.7K
₹34.2K
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Infosys, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)