La compensació de Suport TI in India a Infosys totalitza ₹1.36M per year per a JL5. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹992K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Infosys. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
JL3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
₹1.36M
₹1.36M
₹0
₹0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Infosys, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)