La compensació de Enginyer de Programari in Netherlands a Infor totalitza €70.2K per year per a Senior Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Netherlands totalitza €64.9K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Infor. Última actualització: 10/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€70.2K
€70.2K
€0
€0
Team Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***