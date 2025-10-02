La compensació de Enginyer de Programari in Greater Hyderabad Area a Infor oscil·la entre ₹667K per year per a Associate Software Engineer i ₹1.69M per year per a Senior Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Greater Hyderabad Area totalitza ₹1.21M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Infor. Última actualització: 10/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
