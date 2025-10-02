La compensació de Enginyer de Programari in Atlanta Area a Infor oscil·la entre $99.8K per year per a Software Engineer i $131K per year per a Senior Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Atlanta Area totalitza $90K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Infor. Última actualització: 10/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.8K
$99.8K
$0
$0
Senior Software Engineer
$131K
$131K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***