Info-Tech Research Group
  • Salaris
  • Gestor de Projectes

  • Tots els Salaris de Gestor de Projectes

Info-Tech Research Group Gestor de Projectes Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Projectes in Canada a Info-Tech Research Group totalitza CA$141K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Info-Tech Research Group. Última actualització: 11/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Info-Tech Research Group
Program Manager
Toronto, ON, Canada
Total per any
CA$141K
Nivell
-
Base
CA$137K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$4.1K
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
7 Anys
Quins són els nivells professionals a Info-Tech Research Group?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Projectes a Info-Tech Research Group in Canada és una compensació total anual de CA$193,906. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Info-Tech Research Group per al rol de Gestor de Projectes in Canada és CA$141,415.

