Directori d'empreses
Infinitus Systems
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Científic de Dades

  • Tots els Salaris de Científic de Dades

  • San Francisco Bay Area

Infinitus Systems Científic de Dades Salaris a San Francisco Bay Area

La compensació total mitjana de Científic de Dades in San Francisco Bay Area a Infinitus Systems oscil·la entre $138K i $196K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Infinitus Systems. Última actualització: 10/2/2025

Compensació Total Mitjana

$156K - $185K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$138K$156K$185K$196K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 2 més Científic de Dades contribucions a Infinitus Systems per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Infinitus Systems?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Científic de Dades verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a Infinitus Systems in San Francisco Bay Area és una compensació total anual de $195,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Infinitus Systems per al rol de Científic de Dades in San Francisco Bay Area és $137,700.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Infinitus Systems

Empreses relacionades

  • Roblox
  • DoorDash
  • Tesla
  • Databricks
  • Google
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos