Infinidat
Infinidat Salaris

El salari de Infinidat oscil·la entre $35,638 en compensació total anual per a un Operacions de Servei al Client a la banda baixa fins a $111,440 per a un Màrqueting a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Infinidat. Darrera actualització: 9/13/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $84.3K

Enginyer de Software Backend

Analista de Negoci
$93.5K
Operacions de Servei al Client
$35.6K

Màrqueting
$111K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Infinidat és Màrqueting at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $111,440. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Infinidat és $88,927.

