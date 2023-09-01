Directori d'Empreses
Inetum
Inetum Salaris

El rang de salaris de Inetum varia de $19,857 en compensació total anual per a Analista de Dades a l'extrem inferior a $162,089 per a Operacions de Negocis a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Inetum. Última actualització: 8/19/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $33K

Enginyer de programari full-stack

Operacions de Negocis
$162K
Analista de Negocis
$48.8K

Analista de Dades
$19.9K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$37K
Consultor de Gestió
$25.2K
Gestor de Producte
$30.5K
Gerent de Projecte
$38.3K
Arquitecte de Solucions
$42.1K
PMF

El rol més ben pagat informat a Inetum és Operacions de Negocis at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $162,089. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Inetum és de $36,991.

