La compensació total mitjana de Arquitecte de Solucions in India a Indus Valley Partners oscil·la entre ₹509K i ₹708K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Indus Valley Partners. Última actualització: 10/31/2025

Compensació Total Mitjana

₹545K - ₹642K
India
Rang Habitual
Rang Possible
₹509K₹545K₹642K₹708K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Indus Valley Partners?

Títols inclosos

Arquitecte de Dades

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Indus Valley Partners in India és una compensació total anual de ₹708,275. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Indus Valley Partners per al rol de Arquitecte de Solucions in India és ₹508,505.

