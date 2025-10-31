Directori d'empreses
inDriver
inDriver Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Cyprus a inDriver totalitza €66.6K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de inDriver. Última actualització: 10/31/2025

Paquet Mitjà
company icon
inDriver
Software Engineer
Limassol, LI, Cyprus
Total per any
€66.6K
Nivell
Senior
Base
€66.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anys a l'empresa
5 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a inDriver?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA)

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a inDriver in Cyprus és una compensació total anual de €83,770. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a inDriver per al rol de Enginyer de Programari in Cyprus és €65,536.

