inDriver
  • Salaris
  • Dissenyador de Producte

  • Tots els Salaris de Dissenyador de Producte

inDriver Dissenyador de Producte Salaris

El paquet de compensació mitjà de Dissenyador de Producte in Kazakhstan a inDriver totalitza KZT 23.19M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de inDriver. Última actualització: 10/31/2025

Paquet Mitjà
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Total per any
KZT 23.19M
Nivell
Middle
Base
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
Bonus
KZT 0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
5 Anys
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a inDriver in Kazakhstan és una compensació total anual de KZT 33,351,911. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a inDriver per al rol de Dissenyador de Producte in Kazakhstan és KZT 23,186,435.

