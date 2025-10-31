Directori d'empreses
inDriver
inDriver Científic de Dades Salaris

El paquet de compensació mitjà de Científic de Dades in Cyprus a inDriver totalitza €64.9K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de inDriver. Última actualització: 10/31/2025

Paquet Mitjà
company icon
inDriver
Data Scientist
Limassol, LI, Cyprus
Total per any
€64.9K
Nivell
hidden
Base
€64.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anys a l'empresa
0-1 Anys
Anys d'exp
2-4 Anys
Quins són els nivells professionals a inDriver?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a inDriver in Cyprus és una compensació total anual de €79,689. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a inDriver per al rol de Científic de Dades in Cyprus és €64,911.

Altres recursos