Indra
  • Salaris
  • Enginyer de Maquinari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Maquinari

  • Madrid Metropolitan Area

Indra Enginyer de Maquinari Salaris a Madrid Metropolitan Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Maquinari in Madrid Metropolitan Area a Indra totalitza €35K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Indra. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Total per any
€35K
Nivell
L2
Base
€35K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anys a l'empresa
0-1 Anys
Anys d'exp
2-4 Anys
Quins són els nivells professionals a Indra?

€142K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Títols inclosos

Radio Frequency Engineer

PMF

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Enginyer de Maquinari katika Indra in Madrid Metropolitan Area kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa €46,644. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Indra kwa jukumu la Enginyer de Maquinari in Madrid Metropolitan Area ni €29,810.

Altres recursos