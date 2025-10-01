La compensació de Enginyer de Programari in Greater Hyderabad Area a Indeed oscil·la entre ₹3.56M per year per a L1 i ₹9.64M per year per a L3. El paquet de compensació year mitjà in Greater Hyderabad Area totalitza ₹9.42M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Indeed. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L0
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L1
₹3.56M
₹2.7M
₹627K
₹233K
L2
₹7.78M
₹3.88M
₹3.48M
₹413K
L2-II
₹10.24M
₹5.29M
₹4.39M
₹563K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Indeed, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
ANY 1
33.3%
ANY 2
33.4%
ANY 3
A Indeed, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.32% trimestral)
33.4% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.35% trimestral)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
