Indeed Gestor de Producte Salaris a Greater Tokyo Area

La compensació de Gestor de Producte in Greater Tokyo Area a Indeed oscil·la entre ¥1.41M per year i ¥43.94M. El paquet de compensació year mitjà in Greater Tokyo Area totalitza ¥28.37M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Indeed. Última actualització: 10/1/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L2
Associate Product Manager
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
L3
Product Manager
¥24.66M
¥14.41M
¥8.3M
¥1.95M
L4
Senior Product Manager
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
L5
Director
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
¥23.73M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Indeed, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.4%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Indeed, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.32% trimestral)

  • 33.4% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.35% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



PMF

ለGestor de Producte በIndeed in Greater Tokyo Area የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ¥43,939,663 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በIndeed ለGestor de Producte ሚና in Greater Tokyo Area የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ¥24,361,332 ነው።

