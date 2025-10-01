Directori d'empreses
La compensació de Dissenyador de Producte in New York City Area a Indeed oscil·la entre $204K per year per a L2 i $228K per year per a L3. El paquet de compensació year mitjà in New York City Area totalitza $231K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Indeed. Última actualització: 10/1/2025

Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Designer
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
Designer
L2
$204K
$142K
$46.5K
$15.3K
Senior Designer
L3
$228K
$162K
$51.6K
$14.7K
Lead Designer
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Indeed, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.4%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Indeed, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.32% trimestral)

  • 33.4% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.35% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



