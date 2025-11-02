Directori d'empreses
Indeed
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Desenvolupament de Negoci

  • Tots els Salaris de Desenvolupament de Negoci

Indeed Desenvolupament de Negoci Salaris

La compensació total mitjana de Desenvolupament de Negoci in United States a Indeed oscil·la entre $118K i $171K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Indeed. Última actualització: 11/2/2025

Compensació Total Mitjana

$134K - $156K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$118K$134K$156K$171K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Desenvolupament de Negoci contribucions a Indeed per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Indeed, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.4%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Indeed, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.32% trimestral)

  • 33.4% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.35% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Desenvolupament de Negoci verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Desenvolupament de Negoci a Indeed in United States és una compensació total anual de $171,360. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Indeed per al rol de Desenvolupament de Negoci in United States és $118,080.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Indeed

Empreses relacionades

  • Glassdoor
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Rally Health
  • Udacity
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos