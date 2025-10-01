Directori d'empreses
Incred Finance
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Greater Bengaluru

Incred Finance Enginyer de Programari Salaris a Greater Bengaluru

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Greater Bengaluru a Incred Finance totalitza ₹30.5K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Incred Finance. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Incred Finance
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹30.5K
Nivell
Senior
Base
₹26.9K
Stock (/yr)
₹2K
Bonus
₹1.7K
Anys a l'empresa
2-4 Anys
Anys d'exp
5-10 Anys
Quins són els nivells professionals a Incred Finance?

₹160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Contribuir

PMF

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Incred Finance

Altres recursos