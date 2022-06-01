Directori d'Empreses
Included Health
Included Health Salaris

El rang de salaris de Included Health varia de $114,570 en compensació total anual per a Analista Financer a l'extrem inferior a $332,655 per a Operacions de Negocis a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Included Health. Última actualització: 8/19/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Enginyer de programari full-stack

Gestor de Producte
Median $219K
Assistent Administratiu
$125K

Operacions de Negocis
$333K
Analista de Dades
$134K
Científic de Dades
$325K
Analista Financer
$115K
Dissenyador de Producte
$186K
Gerent de Programa
$208K
Gerent de Projecte
$137K
Reclutador
$166K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$265K
Investigador UX
$286K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Included Health, Concessions d'accions/equitat estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

PMF

El rol més ben pagat informat a Included Health és Operacions de Negocis at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $332,655. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Included Health és de $197,003.

