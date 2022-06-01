Included Health Salaris

El rang de salaris de Included Health varia de $114,570 en compensació total anual per a Analista Financer a l'extrem inferior a $332,655 per a Operacions de Negocis a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Included Health. Última actualització: 8/19/2025
A Included Health, Concessions d'accions/equitat estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)
