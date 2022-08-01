Directori d'empreses
Incident IQ
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Incident IQ que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    From help desk ticketing and IT asset management to maintenance work orders and beyond, the Incident IQ platform is transforming the way school districts provide and manage services.

    incidentiq.com
    Lloc web
    2016
    Any de fundació
    60
    Núm. d'empleats
    $10M-$50M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Altres recursos