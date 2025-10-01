Directori d'empreses
Imply
Imply Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris a San Francisco Bay Area

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in San Francisco Bay Area a Imply oscil·la entre $344K i $502K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Imply. Última actualització: 10/1/2025

Compensació Total Mitjana

$395K - $451K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$344K$395K$451K$502K
Rang Habitual
Rang Possible

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Imply, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



The highest paying salary package reported for a Gestor d'Enginyeria de Programari at Imply in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $501,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Imply for the Gestor d'Enginyeria de Programari role in San Francisco Bay Area is $344,250.

