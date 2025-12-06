Directori d'empreses
ImmoScout24
ImmoScout24 Dissenyador de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in Germany a ImmoScout24 oscil·la entre €42.6K i €60.5K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ImmoScout24. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$55.8K - $66.1K
Germany
Rang Habitual
Rang Possible
$49.1K$55.8K$66.1K$69.7K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a ImmoScout24?

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a ImmoScout24 in Germany és una compensació total anual de €60,491. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ImmoScout24 per al rol de Dissenyador de Producte in Germany és €42,607.

Altres recursos

