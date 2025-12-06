Directori d'empreses
Immigram
Immigram Gestor de Projectes Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Projectes in Armenia a Immigram oscil·la entre AMD 9.54M i AMD 13.61M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Immigram. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$28.6K - $33.5K
Armenia
Rang Habitual
Rang Possible
$25K$28.6K$33.5K$35.6K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Immigram?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Projectes a Immigram in Armenia és una compensació total anual de AMD 13,606,521. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Immigram per al rol de Gestor de Projectes in Armenia és AMD 9,536,194.

