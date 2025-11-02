Directori d'empreses
Immersive Labs
Immersive Labs Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in United Kingdom a Immersive Labs oscil·la entre £66.7K i £94.8K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Immersive Labs. Última actualització: 11/2/2025

Compensació Total Mitjana

£75.5K - £86K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
£66.7K£75.5K£86K£94.8K
Rang Habitual
Rang Possible

Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Quins són els nivells professionals a Immersive Labs?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Immersive Labs in United Kingdom és una compensació total anual de £94,831. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Immersive Labs per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United Kingdom és £66,703.

