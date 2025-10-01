Directori d'empreses
Illumio
Illumio Enginyer de Programari Salaris a San Francisco Bay Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in San Francisco Bay Area a Illumio totalitza $203K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Illumio. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Total per any
$203K
Nivell
L2
Base
$170K
Stock (/yr)
$18K
Bonus
$15K
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Illumio?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Illumio, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Illumio in San Francisco Bay Area és una compensació total anual de $283,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Illumio per al rol de Enginyer de Programari in San Francisco Bay Area és $210,000.

Altres recursos