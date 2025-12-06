Directori d'empreses
Illumina
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Redactor Tècnic

  • Tots els Salaris de Redactor Tècnic

Illumina Redactor Tècnic Salaris

La compensació de Redactor Tècnic in United States a Illumina totalitza $108K per year per a P02. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $106K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Illumina. Última actualització: 12/6/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P01
$ --
$ --
$ --
$ --
P02
$108K
$101K
$5.6K
$1.5K
P03
$ --
$ --
$ --
$ --
P04
$ --
$ --
$ --
$ --
Veure 4 Més Nivells
Afegir CompComparar Nivells
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Illumina, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Redactor Tècnic verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Redactor Tècnic a Illumina in United States és una compensació total anual de $110,250. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Illumina per al rol de Redactor Tècnic in United States és $107,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Illumina

Empreses relacionades

  • HPE
  • ADP
  • Fiserv
  • Danaher
  • Fortive
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/illumina/salaries/technical-writer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.